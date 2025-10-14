Los premios Gen Z 2025

Compartir







14 OCT 2025 - 10:17h.

Arranca la edición 2025 de los 'GenZ Awards', los premios que reconocen a los mejores creadores de contenido digital del momento en 16 categorías diferentes. Empieza la cuenta atrás para conocer a los ganadores de la tercera edición de estos premios y los nominados están en tus manos ¡Vota a tu favorito! ¿Quién se llevará el premio en su categoría? La gala se celebrará el próximo 22 de octubre y en esta ocasión será presentada por Laura Escanes y Xuso Jones.

Hace unos días grabamos la promoción. Nos pidieron looks informales. Tras el fitting con los presentadores, escogimos estos estilismos.

Para Laura, escogimos un total look de Salsa Jeans, con camiseta de punto rosa con brillo y vaquero oversize.

El segundo look era de la firma italiana Relish, con americana blanca cut out , espalda al aire y bermuda denim azul.

Para el último optamos por un impecable traje de chaqueta azul marino de raya diplomática de Alba Conde y stilettos de Mascaró.

Y para Xuso combinamos camisetas, sobre camisas y americanas.

Si quieres ver el video pincha aquí: