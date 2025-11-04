La isla de las tentaciones 9
Ayer, la novena edición de La isla de las tentaciones, se estrenó líder en Telecinco y por primera vez, los solteros fueron quienes recibieron a las parejas en la playa. Rodrigo y Helena, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Juanpi y Sandra, Darío y Almudena son las parejas protagonistas.
El traje del desembarco marca el inicio del programa y una edición más, buscamos algo distinto y especial. En ese camino, se puso en contacto con nosotras la diseñadora Virginia Abzueta quien nos enseñó muchas propuestas, y cada cual más bonita. ¡Gracias!
El que elegimos fue confeccionado a medida por la diseñadora asturiana con muchas capas de seda color turquesa, red de pescador, conchas y motivos marinos en la parte superior, y corales pintados a mano en la parte inferior.
Así lo definía Virginia: “Al pensar en este vestido para Sandra Barneda, buscamos no sólo que la vistiera, sino que la acompañara. Queríamos que se moviera con ella, que respirara su fuerza serena y su forma de transmitir. cuidamos cada detalle para que nada rompiera la magia del entorno. El color turquesa refleja la calma del lugar, la red y los corales pintados a mano se funden con la naturaleza, todo está pensado con un solo propósito: que Sandra se sintiera en armonía. Que el vestido no compitiera con la historia, sino que formara parte de ella. Porque cuando todo encaja: —la luz, el paisaje, la emoción y ella—, el resultado es pura verdad “.
Para completar el look, escogimos unos pendientes de perlas del joyero Isidoro Hernández, unos anillos esmaltados de estrellas de colores de Briana, y sandalias marrones trenzadas son de Mimao.