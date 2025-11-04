Logo de telecincotelecinco
Ayer, la novena edición de La isla de las tentaciones, se estrenó líder en Telecinco y por primera vez, los solteros fueron quienes recibieron a las parejas en la playa. Rodrigo y Helena, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Juanpi y Sandra, Darío y Almudena son las parejas protagonistas.

La isla de las tentaciones 9
Sandra Barneda en el estreno de 'La isla de las tentaciones 9'
El traje del desembarco marca el inicio del programa y una edición más, buscamos algo distinto y especial. En ese camino, se puso en contacto con nosotras la diseñadora Virginia Abzueta quien nos enseñó muchas propuestas, y cada cual más bonita. ¡Gracias!

Sandra Barneda en el estreno de 'La isla de las tentaciones 9'
El que elegimos fue confeccionado a medida por la diseñadora asturiana con muchas capas de seda color turquesa, red de pescador, conchas y motivos marinos en la parte superior, y corales pintados a mano en la parte inferior.

Sandra Barneda luce un diseño de Virginia Abzueta
Así lo definía Virginia: “Al pensar en este vestido para Sandra Barneda, buscamos no sólo que la vistiera, sino que la acompañara. Queríamos que se moviera con ella, que respirara su fuerza serena y su forma de transmitir. cuidamos cada detalle para que nada rompiera la magia del entorno. El color turquesa refleja la calma del lugar, la red y los corales pintados a mano se funden con la naturaleza, todo está pensado con un solo propósito: que Sandra se sintiera en armonía. Que el vestido no compitiera con la historia, sino que formara parte de ella. Porque cuando todo encaja: —la luz, el paisaje, la emoción y ella—, el resultado es pura verdad “.

Las parejas de participantes en 'La isla de las tentaciones9'
Sandra Barneda en una de las villas
Para completar el look, escogimos unos pendientes de perlas del joyero Isidoro Hernández, unos anillos esmaltados de estrellas de colores de Briana, y sandalias marrones trenzadas son de Mimao.

