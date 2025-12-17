Logo de telecincotelecinco
Los estilismos de Sandra Barneda en LIDLT9

Sandra Barneda
Los estilismos de Sandra Barneda. Estilista de Guardia
Os traigo los detalles de los últimos looks llevados por Sandra Barneda en el programa. Comienzo con el vestido que llevó en el espejo de Almudena y Darío.

Con fruncido central y de gasa, es de Rivera, los pendientes con caracolas de Roselinde, las cadenas de CasaJuanas y el anillo con strass de colores de Lola Casademunt.

El vestido negro es de Teria Yabar, las cadenas de Casa Juanas y los brazalates y los pendientes de Belao.

Las dos piezas con print tropical son de Lola Casademunt y las pulseras de Belao.

Y el vestido de la última hoguera en tres colores, fue confeccionado por @eugenioloarce.

