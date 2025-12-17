Los estilismos de Sandra Barneda en LIDLT9

Compartir







17 DIC 2025 - 15:54h.

Os traigo los detalles de los últimos looks llevados por Sandra Barneda en el programa. Comienzo con el vestido que llevó en el espejo de Almudena y Darío.

Con fruncido central y de gasa, es de Rivera, los pendientes con caracolas de Roselinde, las cadenas de CasaJuanas y el anillo con strass de colores de Lola Casademunt.

El vestido negro es de Teria Yabar, las cadenas de Casa Juanas y los brazalates y los pendientes de Belao.

Las dos piezas con print tropical son de Lola Casademunt y las pulseras de Belao.

Y el vestido de la última hoguera en tres colores, fue confeccionado por @eugenioloarce.