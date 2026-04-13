¡Hoy empieza 'La isla de las tentaciones 10'!

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13 ABR 2026 - 19:13h.

Qué rápido pasa el tiempo, si en navidades estábamos preparando una nueva edición y en enero devolvíamos a los proveedores todas las prendas, esta noche estrenamos edición. Y ya van 10.

Y como es habitual, os iré trayendo todos los detalles de los estilismos de Sandra Barneda en el programa. Comienzo con los looks de las presentaciones de las parejas emitidos en Mediaset Infinity. La camisa rosa con print bandana de Berenice y el cinturón blanco de Zadig and Voltaire, son vintage de nuestro almacén. El short vaquero es de Salsa y los pendientes de AzulMandarino.

La camisa tie dye de lino es de 120% Lino, la falda vaquera blanca es de otras temporadas, los pendientes de Roselinde y el anillo morado de Belao Bisutería.

Y termino con el look del desembarco: el anillo y los pendientes de plata son de Vidda.

Os esperamos esta noche. A las 21:45 en Telecinco.