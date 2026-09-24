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Los estilismos de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 11'

Sandra
Sandra Barneda. Estilista de Guardia
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Sigo repasando los estilismos de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones'. Comienzo con el vestido túnica verde con topos diminutos azules que fue confeccionado a medida para ella. Completamos el outfit con unos pendientes y gargantilla de Elisheva y anillo de Anton Heunis. Las sandalias son de Zara.

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Sandra. 5

Para el vestido rojo del encendido, elegimos pendientes de VSB y anillo de VIDDA.

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Sandra. 5

La camisa y el short blanco con bordados azules, son de 120percento , el anillo blanco de Belao, las sandalias de Wonders.

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Sandra. 5

El conjunto de camisa y pantalón de rayas es de Badits, los pendientes de Emolo y el anillo de Belao.

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Sandra. 5

La camisa celeste y la falda pareo son de Lola Casademunt, el anillo de Belao, los pendientes de Anton Heunis y las sandalias naranjas de Wonders.

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