Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 11'

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05 NOV 2026 - 14:20h.

Hoy hay nuevo programa. Nuevas hogueras y nuevos looks. Repaso los últimos que ha llevado Sandra Barneda en el reality.

Empiezo con los vestidos de las hogueras que fueron confeccionados a medidas para ella.

Camisa tie dye y falda larga con abertura delantera, con pendientes de Anton Heunis y anillo de VIDDA

Vestido largo blanco con tirantes de espejos y vestido largo azul marino con print de flores, con complementos de Anton Heunis

Y más de sport de Beatriz Furest son la camisa y pantalón en tonos teja. Las sandalias con tachas y dos tiras son de Beatriz Furest y los complementos de EMOLO.