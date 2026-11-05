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Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 11'

Sandra Barneda
Sandra Barneda. Estilista de Guardia
telecinco.es
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Hoy hay nuevo programa. Nuevas hogueras y nuevos looks. Repaso los últimos que ha llevado Sandra Barneda en el reality.

Sandra
Sandra. 5

Empiezo con los vestidos de las hogueras que fueron confeccionados a medidas para ella.

Sandra
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Camisa tie dye y falda larga con abertura delantera, con pendientes de Anton Heunis y anillo de VIDDA

Sandra
Sandra. 5
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Vestido largo blanco con tirantes de espejos y vestido largo azul marino con print de flores, con complementos de Anton Heunis

Sandra
Sandra. 5
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Y más de sport de Beatriz Furest son la camisa y pantalón en tonos teja. Las sandalias con tachas y dos tiras son de Beatriz Furest y los complementos de EMOLO.

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Sandra. 5
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