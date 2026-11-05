Celia Molina 05 NOV 2026 - 13:30h.

Desde la cuenta 'Aula en Juego' han comunicado la prematura muerte de Juan Carlos Ruiz Arroyo, conocido en redes como 'Profe Jugón'

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La plataforma 'Aula en Juego' ha comunicado la muerte, a los 51 años, de Juan Carlos Ruiz Arroyo, conocido en las redes sociales como @profejugon, por haber utilizado sus conocimientos educativos para enseñar a los niños a través del juego. Juan Carlos dedicó su vida a la enseñanza pues, no solo era fundador de 'Átomo Games' y 'Aula en Juego', también impulsó con fuerza el aprendizaje basado en juegos con sus libros sobre la materia, proyectos y formaciones al respecto.

En su cuenta de Instagram, en la que contaba con casi 400.000 seguidores, este amable maestro recomendaba juegos en torno al aprendizaje para toda la familia, tanto a nivel lúdico como para aquellos niños que tuvieran problemas con las mates, la atención, la dislexia o la lectoescritura.

También animaba a otros docentes a seguir estas prácticas dentro del aula como la mejor herramienta educativa, así como reclamaba mejoras en el gremio docente a nivel nacional.

Al conocerse la noticia de su fallecimiento, su cuenta de Instagram se ha llenado de mensajes de condolencias, admiración y cariño por parte de todos aquellos usuarios a los que inspiró a criar y educar mejor.

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"Finalmente, la enfermedad se lo ha llevado"

"Lamentamos comunicar el reciente fallecimiento de nuestro amigo y compañero Juan Carlos Ruiz, conocido por muchos de vosotros como @profejugón. Tanto nosotros, como su familia queremos agradecer las enormes muestra de cariño que Juan Carlos ha recibido durante su lucha contra la enfermedad que, finalmente, se lo ha llevado", han dicho en el comunicado.

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"Tenía pasión por el juego y por esa forma de enseñar"

"Pero, sobre todo, Juan Carlos era una persona que te hacía disfrutar cada día, que ponía tanta pasión como criterio en todo lo que hacía y que siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes compartían esa pasión por el juego y por una forma diferente de educar. Juan Carlos era una gran persona, pero para nosotros, era sobre todo un gran amigo", añaden desde la plataforma.

"El vacío que sentimos estos días es inmenso, porque la persona que lo deja también lo era. Aun así, incluso dentro de la tristeza que lo envuelve todo hoy, somos conscientes de que Juan Carlos nos ha dejado infinidad de recuerdos que con el tiempo volverán a brillar y mantendrán viva su memoria en todos los que tuvimos la enorme suerte de compartir tiempo con él", continúa el texto.

Son momentos duros para todos nosotros, pero allá donde esté, estamos seguros de que Juan Carlos nos invitaría a seguir disfrutando de la vida. Hasta siempre amigo. Donde quiera que estés, estamos seguros de que seguirás jugando como el niño grande que siempre has sido. Descansa en paz Profe Jugón", han dicho desde 'Aula en Juego' para despedirse de este maestro tan querido.