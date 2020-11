Este cítrico dorado tan versátil en la gastronomía es la piedra angular en la dieta de cualquier persona que quiera sentirse y verse bien

El limón, fuente de Vitamina C, “es esencial porque ayuda a disminuir la fatiga y mejora la absorción del hierro”, asegura el cuatro veces medallista olímpico Saúl Craviotto

¿Sabías que siete de cada diez españoles reconocen seguir una dieta sana y sostenible? Según los datos del Eurobarómetro titulado ‘Hacer que nuestra comida sea adecuada para el futuro: expectativas de los ciudadanos’ publicado en octubre de 2020 queda claro que cada vez hay más gente a la que le gusta cuidarse y verse bien.

El limón de Europa, que posee un alto contenido en vitamina C, es un producto natural, sin grasa, sin sal ni sodio y con bajo contenido de azúcares. Un alimento ideal para incluir en la Dieta Mediterránea, una de las más saludables del Mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y si hay un colectivo que cuida al detalle su alimentación, ese es el de los deportistas de alto nivel.

España, primer productor europeo de limones, también es exportador de grandes campeones. Ganadores de medallas de oro en Juegos Olímpicos y Mundiales gracias a su sacrificio, esfuerzo, dedicación y… estilo de vida sano.

Javier Fernández, Sandra Sánchez y Saúl Craviotto comparten un secreto en sus respectivos caminos hacia el éxito: el limón. Este cítrico dorado del que se aprovecha todo y que es tan versátil en la gastronomía es, sin duda, la piedra angular en la alimentación de cualquier persona que quiera sentirse y verse bien. Como la de un medallista olímpico.

De limones y medallas sabe mucho Saúl Craviotto. Con cuatro preseas olímpicas al cuello, el piragüista español más internacional arranca cada día con una completísima bebida. “Consumo limón prácticamente a diario. Por las mañanas siempre tomo un zumo de cítricos entre los que está el limón y el pomelo. Es una bomba de vitamina C que para los deportistas es esencial porque ayuda a disminuir la fatiga y mejora la absorción del hierro”, revela Craviotto, uno de los embajadores de la campaña Welcome to the Lemon Age.

Para conseguir buenos resultados tan importante es completar un exigente entrenamiento como seguir una buena alimentación. “Mi entrenador siempre me dice que aliñe la carne o el pescado con limón”, comenta Sandra Sánchez, considerada la mejor karateca de la historia en la categoría de kata. “En ocasiones he tenido el hierro bajo”, explica Sánchez. La deportista revela cómo aprovecha los 50 gramos de vitamina C que contienen 100 gramos de porción comestible de limón: “Es importante para todo el mundo, pero sobre todo las mujeres porque el limón es fuente de vitamina C que ayuda a asimilar el hierro”.