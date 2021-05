Javián ha sido el encargado de abrir la noche de actuaciones en el estreno de la primera temporada de ‘Top Star’ . El concursante de la primera edición de ‘Operación triunfo’ ha llegado hasta ‘Top Star’ decidido a mostrar su verdadera cara artística, la que hasta el momento no había enseñado al gran público.

Javián ha elegido para su gran actuación la canción ‘Highway to hell’ , un temazo heavy que ha demostrado que esa su verdadera pasión dentro del mundo de la música: “Esta noche vengo sin barreras, sin tapujos , vengo a ganarme a mí mismo”.

Risto Mejide ha reconocido instantes antes de su actuación que tenía muchas ganas de reencontrarse con él, y ha sido Risto precisamente el encargado de decirle a Javián algo que el concursante no va a olvidar, estamos seguros:

“Tú tenías una cuenta pendiente con España entera, cuando tú acabaste en ‘OT’ recuerdo perfectamente los chistes y burlas de los que yo también he sido partícipe también y me siento hoy responsable de eso (…) Hoy te digo en nombre de toda esa gente que tú has demostrado hoy que cuando a un artista se le da la libertad que está reclamando es entonces cuando brilla, así que perdónanos a todos y enhorabuena”.