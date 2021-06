Laura Gallego homenajea a Rocío Jurado: Danna Paola gana la puja con 27.000 euros

Laura Gallego ha sido la segunda artista en la categoría ‘Yo soy aquel’, venía con las miras puestas en Isabel Pantoja, pero la mentora solo tenía en esta puja 1.000 euros (así que poco iba a hacer). Me he quedado muerta con la Pantoja porque es que ahora mismo es pobre, me tengo que enfocar en otra persona, yo he venido confiando en ella, voy a por otro”, ha explicado segundos antes de actuar.