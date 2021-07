Busquets, tras caer ante Italia: "Hay que estar orgullosos, el futuro es optimista"

Sergio Busquets, capitán de la selección española, no quiso desvelar este martes su futuro con España y dijo que no es "el momento" de hablar de él mismo porque, pese a perder frente a Italia en semifinales , hay que estar "orgulloso" del combinado dirigido por Luis Enrique Martínez.

"No lo sé (su futuro con España). No es el momento de pensar en mí. Es el momento de estar triste y orgulloso del equipo. El futuro de la selección se encara con optimismo y da igual que esté yo o no", señaló.