Martin Garrix, Bono y Andrea Bocelli actúan en la ceremonia inaugural de la Eurocopa 2020

Martin Garrix, Bono y The Edge cantaron "We are the People" con unos efectos visuales espectaculares

El tenor italiano, Andrea Bocelli, interpretó el himno del confinamiento "Nessum Dorma"

Toda la Eurocopa se podrá seguir a través de los canales de Mediaset y mitele.es

Martin Garrix, Bono y The Edge han sido los protagonistas de la ceremonia inaugural de la Eurocopa 2020. Los artistas han interpretado “We Are The People” en una espectacular actuación con efectos visuales increíbles, que provocaba que el estadio Olímpico en Roma estuviera iluminado como uno de los mejores festivales musicales. Una tecnología punta que ha hecho que el espectador disfrutará de la ceremonia del evento y las canciones a pesar de que no estuviera el estadio lleno por las medidas del COVID-19. Toda la Eurocopa será retrasmitida a través de los canales de Mediaset y mitele.es.

Los iconos del fútbol italiano Francesco Totti y Alessandro Nesta fueron los encargados de empezar con la ceremonia que presentaba Maja Jama, con 24 globos que simbolizaban a cada una de las selecciones que participan en la Eurocopa. Antes de la actuación de DJ Martin Garrix y las leyendas del Rock, Andrea Bocelli interpretó de una manera exquisita el himno del confinamiento “Nessun Dorma”, el gran tenor italiano estuvo acompañado por la ópera Turandot de Puccini.

Gran labor de Maja Jama y Martin Garrix

Antes del pitido inicial del Turquía - Italia, la presentadora, Maja Jama, realizó una labor fantástica dándole ritmo y velocidad a una ceremonia muy entretenida. La influencer británica de 26 años ha realizado un gran papel para ser la primera vez en un evento de estas magnitudes. En cuanto al famosísimo DJ y productor nacido en Holanda, Martin Garrix, además de haber producido y tocado la canción de la Eurocopa, durante todo el torneo se encarga de la música del evento.

We are the People, la canción de la Eurocopa

El tema centrado en la esperanza, la positividad y la unión de las personas a través del fútbol, muy acorde a la edición de este año puesto que es la primera vez que la competición se disputa en 11 países distintos. Es el himno de esta edición que está triunfando gracias a la labor de Martin Garrix como productor, Bono que ha escrito la letra y The Edge se ha encargado de los retoques de la guitarra principal.