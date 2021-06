El jugador del Real Madrid no tiene claro su continuidad en Croacia, su compañero Rakitic ya se retiró después del mundial 2018. Al final del encuentro, Modric se acercó a saludar y dar la enhorabuena a todos los españoles después de la victoria en un partido muy épico, un gesto muy deportivo de un jugador que no es solo grande dentro del terreno de juego si no fuera también.