Luis Enrique, a 24 horas del debut en la Eurocopa: "A mí el once no me va a sorprender, a vosotros igual sí"

España entrenaba a 24 horas del debut en la Eurocopa 2020 y después el seleccionador atendió a los micrófonos de Mediaset para hablar de cómo llegaba la Selección a la competición tras el contratiempo del positivo del Covid. Algo que tiene en vilo en a todo el país es el once titular que sacará ante Suecia y no ha querido dar pistas, aunque ha anunciado que puede sorprender.

Matías Prats le preguntó acerca del once ante los suecos y aseguró que lo tiene claro. Luis Enrique, a 24 horas del debut: "A mí el once no me va a sorprender, a vosotros igual sí", decía entre risas el asturiano.