Suecia, primer rival de España, comunica un positivo por coronavirus a una semana de debutar en Sevilla

El sueco se perderá el partido de España, pero el seleccionador sueco, Jan "Janne" Andersson, señaló que no va a convocar a nadie en su lugar y que espera contar con el jugador para el siguiente partido.

Los otros 25 jugadores han dado negativo y no presentan síntomas, por lo que siguiendo las recomendaciones de las autoridades suecas, continuarán entrenando en exteriores. "No se trata de un brote, sino de un caso. Esperamos que no haya más", afirmó Valentin desde la concentración sueca en Gotemburgo.