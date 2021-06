Únete a la liga fantasy de la Eurocopa de Deportes Cuatro

Selección de capitán

Cada vez que guardes tu equipo, necesitarás elegir un capitán de tu once inicial. Los puntos de ese jugador se duplicarán en la jornada . Una vez que todos los partidos del primer día de una jornada hayan terminado, y antes de que los otros partidos hayan comenzado, puedes sustituir a tu capitán, o cambiar la capitanía a otro jugador que no haya jugado todavía en la jornada. Si tu capitán original no ha conseguido tantos puntos como te gustaría, esto te da la oportunidad de doblar la puntuación de otro jugador que creas que lo hará mejor en esa jornada.

Si tu capitán no juega en una jornada en particular, y no has hecho ningún cambio durante esa jornada, tu capitán será automáticamente sustituido. Sin embargo, su reemplazo no obtendrá los puntos dobles del capitán. Si tu capitán no juega en una jornada en la que has hecho otros cambios, tu capitán no será cambiado y ningún otro de tus jugadores puntuará doble en esa jornada.