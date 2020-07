Lágrimas y una decisión que impactó a todos: Anais dejó el trono de 'MyH' hace cinco años

Se sentó en el trono “recuperada y preparada”

Para su debut en el trono, Anais eligió un mono de color rojo. Un color con fuerza que alertaba de que la mujer que llegaba no iba a dejar indiferente a nadie. No tenía una tarea fácil, ya que recogía el testigo de una conocida tronista, Samira Salomé, que hacía pocos días que había elegido a Jonathan en su final.

Una final que dejó a todos sin palabras

Anais no dudó en pedirle una cita y que se convirtiera en su pretendiente, pero él no lo tenía tan claro: “Es una chica que me gusta, pero otra cosa es sentarme y luchar por ella”, dijo Iván Sánchez, muy reacio a competir por el corazón de la canaria. “Si yo no estoy seguro, no lo voy a hacer”, añadió.