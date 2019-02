Los buenos tiempos de Tejado y Candela: ella fue su apoyo en un duro momento

telecinco.es

Aunque parezca imposible, Antonio Tejado y Candela tuvieron una etapa de buenos momentos. Hace dos años eran inseparables y no dudaban en gritar su amor a los cuatro vientos en los platós de Telecinco. Era tal su compromiso que ella no dudó en apoyarlo en uno de los momentos televisivos más complicados para el colaborador. ¡Te lo recordamos!

Si ahora vemos como Antonio Tejado y Candela se tiran los trastos a la cabeza, hace dos años todo era muy diferente. Su relación era idílica y la concursante de ‘GH Dúo’ no dudó en acompañarlo al programa ‘Cámbiame’ para que se sometiera a un cambio de imagen radical. Estaban de lo más enamorados y su química traspasaba la pantalla.

Candela revolucionó la vida de Antonio

Nada más poner un pie en la pasarela de ‘Cámbiame’ en 2017, Antonio Tejado no dudó en hablar del que era el amor de su vida. Explicó que llevaba un año con Candela, que la había conocido mientras compraba en un supermercado y que había llenado su vida de “tranquilidad y paz”. “Candela ha sido la revolución en mi vida y ha hecho que aprenda que el amor no tiene sentido si no se vive así”, dijo confesó el ahora ‘marido’ de María Jesús Ruiz.

A ella le gustaba todo de él

Pero a Antonio no era al único que se le caía la baba con su chica, Candela también estaba de lo más enamorada hace dos años. “Me encanta”, decía cuando Carlota Corredera le preguntaba por él, “es muy sexy”. Pero el físico no era lo único que le atraía. Aseguró que lo que más le gustaba de Antonio era que siempre estaba pendiente de ella si le hacía falta algo: “Siempre dándome lo que necesito, me gusta mucho eso”.

Ella era su referente de moda

Era tal la complicidad de la pareja, que hasta se copiaban los estilismos. Candela le explicó a Carlota Corredera que ella era la persona que le asesoraba con los estilismos. Era su referente, su ‘It girl’: “Espera a que yo me vista y después se acopla a mi look”. ¡Eso sí que era compenetración!

Les encantaba discutir

Aunque estaban locos el uno por el otro, su vida no era una Luna de Miel constante. Durante una de las pruebas de vestuario con Pelayo Díaz, ambos confesaron que uno de los secretos para que funcionara su pareja era que discutían mucho: “Si no nos aburriríamos”. Una afición que, ahora que ya no son pareja, aún siguen manteniendo y así lo demuestran cada día que coinciden en ‘GH Dúo’.

Un momento complicado

Pero si hay que destacar algo de lo que vimos en el programa ‘Cámbiame’ que se emitió en 2017, es la lealtad que Candela tenía con Antonio Tejado. Cuando su chico se enfrentó a Pelayo Díaz y protagonizó una de las discusiones más tensas que se recuerdan, ella no dudó en dejarse las manos aplaudiendo. Los vítores eran su manera de darle la fuerza que él necesitaba para hacer frente a los duros reproches del estilista del programa.

