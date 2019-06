Analizamos al detalle el brutal cambio físico que Iván González 'MyH' ha dado en seis años

Iván González se ha convertido en uno de los rostros made in ‘MyHyV’ más queridos y deseados por el gran público pero, ¿recuerdas cómo era físicamente cuando hizo sus primeros pinitos en el ‘dating show’ como pretendiente de Yanira? En ‘Unplugged’ hemos dado un salto al pasado, concretamente a 2013, para analizar el brutal cambio físico que ha experimentado en los últimos años. ¡Vais a flipar!

Devoción por las mechas

Afeitado al máximo

Cuando era pretendiente de Yanira, Iván debía que tener una lucha diaria contra la irritación facial. El extronista llevaba la barba de lo más rasurada y no había ni un solo pelo que se le resistiera. En la actualidad, una barba más poblada enmarca su cara y endurece sus rasgos. ¡Le queda fenomenal!

Le ha salido un pendiente

La madurez ha hecho que Iván desarrolle un gusto por las alhajas y los accesorios que antes no tenía. Mientras que ahora, su oreja está decorada con un pendiente de aro (desconocemos el material del que está hecho), por 2013 su lóbulo cargaba con menos peso y estaba libre de elementos decorativos.

Adiós a las cejas ultradepiladas

Durante las dos semanas que Iván duró como pretendiente de Yanira, hubo una parte de su cuerpo que llamo la atención de todos… Y no, no fueron ni sus bíceps ni sus pectorales de infarto… Sus cejas ultradepiladas despertaron el interés de Nagore Robles y el resto de personas que habían acudido a ‘MyHyV’. No tenía freno a la hora de eliminar pelo y por aquel entonces las pinzas debían ser su mejor compañía. ¡Menuda se liaba ‘el pollito’!