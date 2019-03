Carolina Sobe fue expulsada de ‘GH 11’ por una dura frase que la audiencia no perdonó

Carolina Sobe se salvó de la expulsión en 'GH DÚO ' frente a un rival difícil, Antonio Tejado. No corrió la misma suerte hace justo 10 años, cuando Carolina Sobe fue la elegida por la audiencia para abandonar la casa de Guadalix de la Sierra en 'GH 11'. La ‘cari’ de ‘Gran Hermano’ tuvo decir adiós tras más de sesenta días de convivencia en los que discutió, se divirtió y hasta metió la pata con una desafortunada frase.

Entró como reserva

A diferencia de ‘GH DÚO’, Carolina Sobe no empezó su andadura en ‘Gran Hermano 11’ como concursante de pleno derecho y tuvo que pelear durante tres semanas en la ‘Casa Espía’ para conseguir su plaza. Allí convivió con otros aspirantes como Carol Lavín y Gerardo Prager, al que bautizó como ‘Bobardo’ y con el que tuvo alguna que otra discusión.

Concursante oficial

El día que fue expulsada

Carolina dio mucho juego en la edición de 2009, pero hubo una frase desafortunada que se cargó su concurso y que la audiencia no perdonó. En su semana como nominada, la gran hermana no dudó en cargar contra sus enemigos y decir, literalmente: “Lo único que sé es que, desde hoy hasta que me muera, voy a rezar para que un cáncer mate a ciertas personas, uno de estómago”.