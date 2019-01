El pasado común de la hermana de Carolina Sobe con Broncano y Dani Rovira

El desparpajo y la originalidad de Carolina Sobe debe ser algo que le viene de familia. Su hermana Dnoé Lamiss demostró hace once añosque era una auténtica reina de los eslóganes y que tenía un don especial para poner en apuros a las personas que entrevistaba.

Era una reportera con mucha personalidad y eso no solo quedaba reflejado en su peculiar forma de expresarse. Sus looks rompedores hacían que no pasara desapercibida nunca. Melenón rubio con coleta al lado, pelo corto suelo e incluso rapado fueron algunas de sus elecciones más atrevidas. ¡Pura personalidad!