Emma García puso los pelos de punta a Jorge Javier con Pantoja: "Lo haces fatal, pero me encanta"

Emma: "A ver si me vengo arriba en el mundo de la canción"

Emma García es una de las presentadoras más queridas de Mediaset y no hay duda de que es la auténtica reina de las tardes del fin de semana de Telecinco. En todos los años que lleva en la televisión nos ha dejado gran cantidad de momentos y este sábado queremos recordar uno que tuvo lugar hace ocho años en el plató de ‘Sálvame’, cuando se arrancó a cantar por la mismísima Isabel Pantoja.

En una de sus visitas al programa de Jorge Javier Vázquez, Emma García no solo irradió la alegría y el optimismo al que siempre nos tiene acostumbrados, también dejó claro que, aunque lo intentaba, la música no era lo suyo. Nada más verla, el presentador le pidió que eligiera una canción para deleitar a la audiencia y ella no dudó en lanzarse a por uno de los temazos de Isabel Pantoja.

‘Se me enamora el alma’ fue la canción elegida y, aunque no daba con la nota, la presentadora terminó protagonizando un momento de lo más divertido. “Se me están poniendo los pelos de punta”, dijo Jorge Javier Vázquez después de ver la interpretación de la conductora de ‘Viva la vida’. “¿Qué pasa, que te gusta cómo canto?”, preguntó ella, a lo que el presentador contestó que lo estaba “haciendo fatal” pero que le encantaba.