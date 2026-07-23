Lidia González 23 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todos los secretos de su armario

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Mar Ruiz ha querido mostrar una de las partes más importantes de su habitación y ha compartido todo lo que hay en ella. Después de hablar del sacrificio que hizo su madre por ella durante su infancia, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su armario. La influencer enseña toda su ropa y confiesa cuál es su prenda más cara. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha compartido, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido llega dispuesta a resolver una de las grandes dudas de sus seguidores y mostrar todos los secretos que esconde su vestidor. Con un claro sistema de organización, la mallorquina dispone todos los elementos ordenados “dependiendo del tipo de prenda”. La influencer lo confiesa todo y responde a las preguntas más repetidas: desde su mayor capricho o su atuendo favorito, hasta el tipo de prenda que más se pone, lo cuenta todo.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha pronunciado sobre la polémica entre Christian y Gerard Arias, ha desvelado cuál es la prenda por la que más ha pagado de su armario. La de Mallorca explica la historia que se esconde tras ella y el problema que tuvo que solucionar, por el cual tuvo que gastar todavía más dinero del que debía: “Me dolió”. La influencer confiesa si es una persona que gasta mucho dinero en ropa y explica qué tipo de ropa predomina en su vestidor.

Además, la creadora de contenido ha vivido un emotivo momento al recordar la historia que hay tras el armario de su habitación, fabricado por su padre. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles y explica el arreglo que tiene pensado hacerle. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!