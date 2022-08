El 'PoliDeluxe' que destapó el supuesto affaire de Ortega Cano con una colaboradora de 'Sálvame'

María de Mora era uno de los personajes asiduos de ‘Sábado Deluxe’ por aquellos tiempos. Era 2013 y la mujer que más sabía de las intimidades de los famosos no dudó en conceder un ‘PoliDeluxe’ de lo más jugoso.

Los resultados tardaron poco en salir a la luz y el detector de mentiras más famoso de la televisión determinó que decía la verdad: “Me consta porque he escuchado a una persona muy allegada a él que lo ha dicho”, confirmó la invitada de ‘Sábado Deluxe’.

Ella no estaba dispuesta a decir el nombre y tampoco dijo si la persona estaba en el plató aquella noche, algo que hizo revolverse a las colaboradoras de sus asientos: “Ahora todas estamos bajo sospecha y a mí me pone nerviosa que piensen que me acuesto con él”, dijo Mila Ximénez.