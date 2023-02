“Me agobio un montón. Me cuesta mucho expresarme, hablar”, dijo, mientras se secaba las lágrimas de sus ojos. “Cada palabra que digo me cuesta un montón”, aseguró, dejando claro que el estar conociéndole delante de cámaras era algo muy complicado para ella.

No se sentía ella misma e Iván Sánchez, para echarle un cable, le dedicó unas palabras tranquilizadoras: “A mí me pasa muchísimo eso y a veces no sé que decir. En las primeras citas no es necesario que nos demos un primer beso ni nada”, afirmó él.