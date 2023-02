Las concursantes de ‘Gran Hermano’ no habían coincidido en edición, pero eso no fue un impedimento para que se convirtieran en grandes enemigas. Una había participado en la tercera y la otra, en la quinta.

“Comprendo que necesite dinero, pero no sé por qué tiene que estar llamando a los programas para ponerme a parir. No me conoces de nada y me estás criticando sin conocerme”, le dijo la de Galicia a la sevillana.