Los motivos por los que Raquel Bollo rompió su relación con Luis Amaya: "Él no se lo ha tomado bien"

Era ella la que había tomado la decisión y, al parecer, fue algo que pilló de sorpresa a Luis Amaya: “Él no está bien. No se lo ha tomado bien. Lo está pasando mal porque es el que ha sido dejado”, afirmó ella en su entrevista.

A pesar de decidir que no quería seguir con él, la amiga de Isabel Pantoja aseguró que no estaba preparada para verlo con otra mujer: “No lo soportaría porque todavía le quiero. El problema es que ahora mismo no puedo estar en pareja”.

Ella tenía sentimientos por él, pero tenía una mochila en su espalda que no le dejaba ser feliz del todo: “Yo salí de algo muy fuerte y en seis meses me enamoré de otra persona (..) A lo mejor, no tenía que haber corrido tanto porque no me dio tiempo a recuperarme”, añadió.