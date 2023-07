Lo hicieron en una mañana en la que no faltaron los reproches. Marta Peñate le echó en cara que le hubiera “puesto los cuernos” con su profesora de ingles y que no hubiera estado en uno de los peores momentos de su vida: “Se murió mi abuelo y no me apoyaste en nada”, dijo ella.

Pese a que la relación estaba fría entre ambos, los dos siguieron mantenerla hasta participar en ‘LIDLT 2’ y ella explicó el motivo: “Tenía mucha dependencia de él. No podía dejarle. Habían sido once años, toda mi vida, y cuesta mucho”, aseguró ella, entre lágrimas.

“Quiero que estés bien que no sigamos con esta guerra. No me faltes al respeto, que me duele verte haciéndolo y no quiero estar contestándote cada semana”, le pidió él. A lo que ella respondió: “Grabé un Mtmad que va a salir esta semana en el que rajo de ti y ya no lo haré más”, dijo, dejando claro que el hacha de guerra quedaba enterrada.