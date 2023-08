Beatriz Trapote estuvo concursando en la edición de 'Supervivientes' que se emitió en 2010

Después de 'Supervivientes', Beatriz Trapote fichó por 'El programa de Ana Rosa'

En el matinal de Ana Rosa Quintana descubrimos quién fue la que facilitó el móvil de Víctor Janeiro a Trapote

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro llevan muchísimos años juntos y todo el mundo sabe que se conocieron en un conocido programa de televisión, ‘El buscador de historias’, un espacio de Telecinco en el que ella estuvo trabajando como reportera.

Sin embargo, lo que muy pocos conocen es que ella no consiguió el teléfono del diestro por sí sola y que hubo una persona que se lo facilitó o, al menos, eso decía la mujer en cuestión. Damos un salto al pasado para recordar quién propició el acercamiento de la colaboradora de ‘Así es la vida’ y el hermano de Jesulín de Ubrique.

Cómo se conocieron Beatriz Trapote y Víctor Janeiro

En el año 2007, la cuñada de María José Campanario estuvo trabajando en el espacio ‘El buscador de historias’, un programa de reportajes en el que vimos la faceta más versátil de Beatriz Trapote como periodista todoterreno.

Ella se prestaba a todo y pudimos verla en distintos lugares de la geografía española, entre ellos, la plaza de toros donde Víctor Janeiro se entrenaba a diario. Fue allí donde surgió el amor, entre burladeros y una nube de polvo, provocada por la arena del ruedo.

El aire estaba cargadito, sí, pero no solo de tierra. Ya que se notaba que había muchísima química entre ambos. Ella le hacía preguntas y él no dudaba en responderle con un tremendo tonteo. El flirteo era brutal y ella no podía evitar sonrojarse.

Aquella fue la primera vez que los vimos juntos y, también, el encuentro que dio lugar a otros muchos ya que, tras ese reportaje, llegaron muchísimas citas más, una boda, varios hijos y mucho, mucho amor. Pero ¿recuerdas quién le dio el teléfono de Víctor Janeiro a Beatriz Trapote?

La famosa que ‘presentó’ a Beatriz Trapote y a Víctor Janeiro

En 2010, la ahora colaboradora de ‘Así es la vida’ estuvo participando en ‘Supervivientes’ y se convirtió en una de las concursantes más polémicas por sus constantes enfrentamientos con Rafa Mora o Bea La Legionaria.

Sin duda alguna, la mujer de Víctor Janeiro fue una de las más polémicas y no dejó títere con cabeza, es por ello que, al volver a España, tuvo que plantar cara a todos los frentes que tenía abiertos con antiguos compañeros.

Una de sus mayores enemigas era Sonia Arenas, concursante de ‘GH 4’, con quien tuvo la oportunidad de coincidir en el reality show más extremo de Telecinco. Una mujer que le reveló a Marta López una información que pocos conocían.

“Fue ella la que te presentó a Víctor Janeiro, la que te dio el teléfono”, dijo Marta López. “No me lo presentó ella. Dice que me dio el teléfono para mi reportaje, pero, si no me lo hubiera dado ella, me lo habría dado otra persona”, declaró Beatriz Trapote.