Ella se quedó prendada de él, sin embargo, fuera de la casa, se dio cuenta de cosas que no le terminaban de gustar de su pareja y decidió cortar por lo sano. En ‘A tu lado’, en 2006’, la guapísima andaluza se explicó ante la audiencia de Telecinco.

“La relación con Matías se acabó a finales de julio del año pasado. No teníamos comunicación y yo le tuve que decir que, o lo arreglábamos o rompíamos”, explicó. Pese a estar la ruptura reciente, aseguró que se encontraba “encanta de la vida” y en un buen momento.

La comunicación entre ellos no fluía, confesó, pero había otras cosas que habían hecho que su relación se deteriorara: “El Matías que conocí y del que me enamoré era atento, protector, cariñoso… Pero con el tiempo me decepcionó”, aclaró.