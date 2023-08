“Que conste que ha sido porque te has lanzado tú”, dijo Oriana Marzoli. “No me he podido resistir”, declaró Tony Spina, que se sentía muy atraído por ella. “Me ha gustado el beso, pero eso no significa que me vaya a dar uno en cada una de las citas. Ha surgido y me he dejado llevar”, aclaró la tronista de ‘MyHyV’ tras su primer gesto de cariño con el que fue su novio durante años.