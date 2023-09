Luitingo, el mismo que ahora podría estar debatiéndose entre Jessica Bueno y Pilar Llori, estuvo hace unos buscando el amor en televisión. Y no, aunque acudió en una ocasión a ‘MyHyV’, no fue allí donde se convirtió en pretendiente.

No fue tarea fácil, ya que el cantante tuvo que utilizar ‘un avatar’ de carne y hueso para que acudiera a las citas y que mostrase algunos aspectos de la personalidad de Luitingo. Eso sí, pese a que él lo dio todo, no resultó elegido al final del programa. ¡Lo recordamos!

“Su voz me encanta y que me tocara la guitarra me ha gustado, pero no me podía tener ganada solo por eso”, explicó ella tras no elegirlo. “Me aturullaba que hablaba mucho y que tenía mucho nervio”, añadió.