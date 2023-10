La ex gran hermana estaba muy “confundida”, tal y como ella misma aseguró en Telecinco. Sentía que su historia con Franchu no se había cerrado del todo y, además, lo suyo con Juanjo Mateo era una montaña rusa de emociones.

“Con él es un vaivén. Estamos continuamente dejándolo y volviendo”, dijo la catalana, asegurando que, en ese momento, no estaban juntos: “Estoy feliz de no estar con él porque ha sido una relación de altibajos. Necesito estabilidad en mi vida y él no me la ha sabido dar”, aclaró.