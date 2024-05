Algo que no nos pillaría de sorpresa, ya que ambos tuvieron un tonteo en el pasado y hasta él llegó a confesar en televisión sus sentimientos por ella. Recordamos qué lo que dijo de la ex de Isaac Torres.

“Ella me picaba, me buscaba y conectamos muy bien (..) Si ella estuviera aquí, yo estaría más contento”, declaró el ex de Rosario Matew. “Siento que me lo pasaba superbién con ella (..) Si ella fuese mi pretendienta, me gustaría conocerla”, añadió.