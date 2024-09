Sin duda alguna, era uno de los rostros más atrevidos de la pequeña pantalla y un hombre que no tenía pelos en la lengua a la hora de hablar de cualquier tema. Con motivo de su fallecimiento, en ‘Unplugged’ queremos recordar su debut en la cadena amiga.

Con su particular chispa y su gracia natural, se sentó junto a la madre de Lara Dibildos y habló sobre la Casa Real y algunas caras conocidas de la jet set , entre los que se encontraban nombres como Isabel Sartorius o Carmen Martínez Bordiú.

"Yo aplico la técnica de Francisco Umbral, que escribe muy bien, y es que no voy a corroborar la noticia, yo simplemente me baso en el rumor, la despacho y no sale mal. Es antiperiodístico, pero por lo menos es totalmente amoral", declaró.