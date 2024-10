Justo en esa fecha, la ‘mi niña’ de Dulce Delapiedra celebró el bautizo de su hijo, Albertito. Una celebración a la que no asistió la intérprete de ‘Marinero de luces’ por un motivo que Anabel Pantoja y Raquel Bollo desvelaron.

Días antes de que bautizaran al hijo de Alberto Isla e Isa Pantoja, Raquel Bollo se sentó en el programa ‘Viva la vida’ para hablar sobre los motivos por los que la cantante no iba a acudir al bautizo de su nieto.

“Es lógico que no vaya. Ella siempre será la madre de su hija y la adora por encima de todo, pero hay una denuncia a Dulce y a Alberto … ¿Me puedes decir qué pinta Isabel en ese momento?”, declaró la madre de Manuel Cortés.

Hay que recordar que Isa Pi había decidido que la que fue su niñera tuviera el papel de madrina de Albertito y que Albero Isla, como era obvio, no podía faltar al bautizo de su hijo. Fue por ello que la dueña de Cantora prefirió ausentarse.

“Estaba en su derecho de no ir. Su intención era estar ahí, pero había algunas cosas por las que no iba a pasar (..) Había una situación muy incómoda porque estaban Dulce y Alberto”, apuntó la ex de Yulen Pereira.