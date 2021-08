Aunque con ciertas dificultades por el ceñido corsé que llevaba, la nueva tronista bailó con su hermano y hasta con Fabián Alen, del que dijo que era “muy guapo”, pero que no llegaba a ser del todo su prototipo de hombre porque no lo conocía personalmente.

Tenía muy claro lo que buscaba en sus chicos. Quería alguien que fuera “cariñoso, gracioso” y que le hiciera reír. Le gustaban detallistas, pero parecía que no le gustaba que lo fueran demasiado: “Que no sea muy romántico que si no me aburre”, dijo la tronista.