Alba Carrillo y Olvido Hormigos tuvieron su discusión más tensa hace cinco años: "No tienes vergüenza"

Alba Carrillo y Olvido Hormigos incendiaron el plató del programa ‘Hable con ellas’ hace justo cinco años con el que fue, sin duda, el mayor enfrentamiento entre ambas. ¿El motivo? La ex de Feliciano López estalló contra la invitada por hablar en televisión de su affaire con un conocido colaborador de televisión.

“Me parece vergonzoso, porque puedes elegir el momento en el que dices las cosas”, aseveró Alba Carrillo. “Aquí el fallo no lo tiene quien se va con él, lo tiene él”, respondió Olvido Hormigos. “El fallo lo tiene también la gente que no tiene escrúpulos, como tú”, añadió la ex de Feliciano López.