Alba Carrillo debuta en 'Sálvame' como colaboradora y lo hace abriendo diversos frentes. La modelo dice sentirse más preparada, está en un mejor momento personal y no duda en abrir un frente contra María Patiño, con quien nunca tuvo feeling, pero con la que ahora tiene una batalla: "Se le llena la boca de feminista y me dijo cosas que no diría a un hombre".