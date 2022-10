El pasado más cañero de Agustín Redondo, exnovio de Chari Lojo: así fue su polémico debut televisivo

Chari Lojo ha explicado a los lectores de 'Outdoor' el motivo real por el que ya no está con Agustín Redondo, el que ha sido su pareja durante tres años. Lo ha hecho en una entrevista en exclusiva donde se ha sincerado sobre su situación sentimental y su faceta profesional como funcionaria de prisiones.

Su ya exnovio no es un desconocido por los espectadores de Telecinco, ya que, antes de ser conocido por estar con la ex gran hermana, fue pretendiente en el mítico programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde estuvo conquistando a un rostro muy conocido de la televisión.

Damos un salto al pasado para recordar cómo fueron los inicios televisivos de Agustín Redondo. Unos comienzos que no fueron nada discretos, pues su debut estuvo marcado por la polémica. ¡Lo recordamos!

Aseguró que le gustaba el gimnasio y conservar su “cuerpo diez”. Declaró que no fumaba ni bebía y que buscaba una persona “para estar acurrucaditos en invierno” y que le tuviera “como un rey”.

Agustín Redendo llegó pisando fuerte al programa del amor en el año 2015 y dejó claro que era un hombre de carácter. En sus primeros minutos, dejó claro que no había ido “para hacer amigos” y, aunque estaba “un poco nervioso”, no dudó en mostrar su fuerte personalidad.

Nada más hacer acto de presencia, el joven se enfrentó a Steven y a Alejandro Santana, dos de los pretendientes favoritos de Steisy, a los que acusó de no tener “respeto ni educación” por la actitud que habían tenido con él antes de entrar a plató.

Además, retó a sus rivales a quitarse la camiseta para mostrar sus cuerpos y ver quién de ellos tenía mejor físico. Aunque fue una actitud un tanto desafiante, a la tronista de ‘MyHyV’ no le desagradó del todo y decidió seguir conociendo a la ahora expareja de Chari Lojo.

“Me ha gustado porque no tiene vergüenza. Me ha demostrado mucha personalidad y me gusta la gente así”, dijo Steisy, antes de arrancarse a bailar una bachata de lo más sexy con el pretendiente que se había estrenado con polémica.