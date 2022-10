Chari Lojo habla de su peor experiencia en prisión: " El chico terminó en aislamiento y tuvo sus consecuencias"

Para la gaditana los comienzos dentro de la cárcel no fueron nada fáciles. Ella misma ha relatado que la primera vez que entró en un módulo los internos la reconocieron y empezaron a gritar su nombre, algo que estaba prohibido. "Fue bastante impactante y me he tenido que ganar el respeto durante este tiempo que he estado trabajando porque al principio ellos no asimilaban. Ellos ven la televisión allí y por la noche a lo mejor salía yo porque salía ‘Gran Hermano VIP’ y al día siguiente cuando me veían se ponían todos muy alterados", ha comentado.