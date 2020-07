Yola se quitó labios en 2010 e impactó con el resultado en 'Sálvame': "Antes me imitaban con dos chorizos"

Yola Berrocal pasó por quirófano para reducir sus labios

La Oda Mae Brown de los reality shows de Telecinco quiso que las cámaras de ‘Sálvame diario’ la acompañaran en su paso por quirófano en 2010 , cuando pretendía acabar con sus exuberantes labios: “Tengo mucha silicona y en ‘Martes y 13’ siempre me imitaban con dos chorizos”, dijo antes de someterse al retoque.

El resultado de su reducción de labios

Explicó que había pasado diez años con unas prótesis que le habían puesto y que no sabía que se podían quitar. Estaba muy acomplejada, pero tuvo que esperar tiempo despojarse de aquellas prótesis porque aun llevaba brackets, así que, hasta que no se los quitó y se puso carillas en los dientes, no pudo someterse a la operación.