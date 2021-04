Patiño se reencontró con Jorge Javier en su debut en el 'Deluxe': "Nos dejamos de hablar por Belén Esteban"

A María Patiño no hay formato que se le resista. Es colaboradora de ‘Sálvame’, triunfa cada fin de semana al frente de ‘Socialité’ y, además, es la sustituta oficial de Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado Deluxe’, un programa en el que se estrenó hace nueve años.

Entró en escena como una auténtica estrella y se reencontró con Jorge Javier Vázquez, con el que llevaba diez años sin compartir plató de televisión. Ambos se alegraban de volver a trabajar juntos, pero no pudieron evitar recordar algunos conflictos del pasado.

El debut de María Patiño en ‘Sábado Deluxe’

En su primera noche en ‘Sábado Deluxe’, María Patiño aseguró que se sentía “muy bien” y que estaba “encantada” de estar con Jorge Javier Vázquez. Ella llevaba cuatro años sin ver a Belén Esteban y hacía diez que no coincidía con el presentador en un plató.

“Todo fue por un malentendido (…) Yo tenía ponía mensajes y tú no me contestabas”, le dijo Jorge Javier Vázquez a la ahora presentadora de ‘Socialité’. “Estaba tan cabreada que sabía que si decía cosas me iba a arrepentir”, declaró ella en la noche de su debut.