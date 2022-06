La identidad del primer colaborador que se enfrentó al mítico test de inteligencia de 'Sálvame'

Pero, como en todo, en el test de inteligencia de ‘Sálvame’ también hubo un colaborador que se encargó de romper el hielo y no fue otro que Kiko Matamoros. El ex de Makoke fue el primero de todos en enfrentarse a la famosa prueba del programa de las tardes de Telecinco.

Al enterarse de que iban a tener que enfrentarse al test de inteligencia de ‘Sálvame’, Lydia Lozano y Mila Ximénez no tardaron en reaccionar y confesar lo que realmente sentían: “A mí no se me ha preguntado si me siento superior, entonces no sé por qué tengo que someterme al test”, dijo la reina del Chuminero.