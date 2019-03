El día que María Jesús Ruiz confesó que era capaz de llorar “de mentira” y cuando quería

Como era de esperar, la disculpa no cayó muy bien a los colaboradores, que no dudaron en alabar sus aptitudes para la interpretación. “A lo mejor te minusvaloré y eres mejor actriz de lo que me llegué a imaginar”, declaró Gema López. Lejos de cambiar el discurso que había defendido durante esa noche, María Jesús no dudó en asegurar que tenía la capacidad de llorar “de mentira”, aunque esa habilidad no le ayudaba a encontrar trabajo en el ámbito teatral: “Pues tú imagínate, y estoy en paro”, respondió.