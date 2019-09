El primer pique televisivo de María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez: "Déjanos tranquilos"

Pocas horas después del ‘speech’ de María Teresa, la respuesta de Jorge Javier no se hizo esperar. Desde ‘Aquí hay tomate’, el presentador quiso calmar los ánimos y mandó a su madre televisiva un mensaje de lo más cariñoso. “Con lo que yo te quiero, María Teresa. Con lo que yo te admiro”, dijo. Aunque no pudo evitar decirle que no le había gustado nada que le dijera que les deje tranquilos. “Eso me suena a ruptura sentimental”, añadió.