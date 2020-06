Del "macarroncia", al "guantazo": la guerra entre Oriana y Lola Ortiz estalló en 'MyH'

Después de abandonar el trono de ‘MyHyV’, Oriana Marzoli regresó al programa en verano de 2013 para convertirse en pretendienta de su ex, Tony Spina, y así retomar la historia de amor a la que habían decidido poner punto y final algunas semanas antes.

En su regreso, la ahora concursante de ‘La Casa Fuerte’ entró al plató del dating show más longevo de Mediaset arrasando con todo y ya en su primer día protagonizó una gran discusión. Nada más poner un pie en el programa, Oriana Marzoli se fue directa a por Lola Ortiz y no dudó en cantarle las cuarenta.

El cara a cara de Lola Ortiz y Oriana

La reina del ‘PinkiGloss’ llegó haciendo amigas en su vuelta como pretendienta y ya en su primer día no dudó en bautizar a sus rivales como “macarroncias”, dando el título de “Macarroncia número uno” a Lola Ortiz. Pero ¿cuál era el motivo de esa inquina contra ella?

Según Oriana Marzoli, la canaria había utilizado sus redes sociales para hablar mal de ella y poner un comentario de lo más duro: “Ojalá le pudiera dar un guantazo”. Al escuchar la acusación, Lola Ortiz no dudó en defenderse y aseguró que eso no era exactamente lo que puso: “No me acuerdo si lo puse, pero es la verdad, sacas de quicio a cualquiera”, añadió.