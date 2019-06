El romance de Sergio Ramos y Pilar Rubio nació en 2012: así nos enteramos en 'Sálvame'

Matamoros dio más detalles

Después de conocerse que Pilar Rubio era la mujer misteriosa, Kiko Matamoros arrojó más luz a la noticia. Explicó que una persona “muy próxima a Sergio” le había dicho que la pareja se conocía desde hacía cinco años y que habían “salido en muchas ocasiones”. Aclaró que ninguno de los dos tenía “compromiso” y que, en principio, no existía “noviazgo”.

Los colaboradores opinaron de la pareja

Los comentarios de los colaboradores de ‘Sálvame’ no tardaron en salir a la luz. Matamoros sentenció que si no eran pareja, “no lo van a ser”; Kiko Hernández dijo que no pegaban “ni con cola” y Gema López destacó que Sergio era “un perfil muy diferente al de su anterior novio”, Molly de ‘Hamlet’.