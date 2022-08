La romántica llamada de Víctor Janeiro a Telecinco que emocionó a Beatriz Trapote: "Se me caen las lágrimas"

Cuatro años después del nacimiento de aquella historia de amor delante de cámaras, el torero llamó al programa ‘Vuélveme loca’ para felicitarla por su aniversario y la pareja protagonizó un momento de lo más emotivo en el que no faltaron las lágrimas.

La presentadora no tenía ni idea de quién había al otro lado del teléfono y, al preguntar al interlocutor, se llevó una grata sorpresa: “Soy Víctor Janeiro y quiero felicitar a la muchacha de rojo”, dijo el diestro, dejando totalmente boquiabierta a su pareja.

“No me lo puedo creer, Víctor entrando por teléfono en estos cuatro años. Estoy que me voy a poner a llorar, cómo lo sabía”, afirmó la periodista muy emocionada. Patricia Pérez, la otra conductora del espacio de Telecinco, quiso hacer unas preguntas para aprovechar la llamada.

“Sabéis que para mí esto esto es una grata sorpresa, que ya te lo he dicho en muchas ocasiones… Para mí, el hecho de que me llames y me demuestres lo que sentimos significa mucho para mí y que te quiero mucho”, afirmó Beatriz Trapote en ‘Vuélveme loca’ en 2011.