Raquel Mosquera, en 2013: “La verdad es que me da muchísima pena abandonar el programa"

“Los que más me gustaban eran Ferchu, Manuel y Marcus”, declaró la viuda de Pedro Carrasco

"Soy muy íntima y no me suelto la melena, así como así”, aseguró la enemiga de Rocío Carrasco

Raquel Mosquera ha hecho muchas cosas en televisión, más allá de ser la enemiga número uno de Rocío Carrasco. Ha colaborado en varios programas de Telecinco y hasta se lanzó a buscar el amor en ‘MyHyV’ en una ocasión.

Como ya habían hecho antes rostros como Gala Caldirola o Suhaila Jad, ella también tuvo su trono y la oportunidad de conocer a varios chicos que estaban dispuestos a enamorarla. Su reinado duró tres meses y terminó con una final de infarto.

La gran final de Raquel Mosquera en ‘MyHyV’

Después de varios meses en el trono del programa del amor, Raquel Mosquera tuvo que tomar una decisión. Había estado conociendo a varios chicos, pero no terminaba sintiéndose del todo cómoda en su papel como tronista porque era capaz de soltarse del todo la melena.

“La verdad es que me da muchísima pena abandonar el programa porque me habéis tratado con mucho cariño, me he sentido muy a gusto y muy arropada. Me voy con mucha pena”, dijo la viuda de Pedro Carrasco.

Raquel Mosquera ya había tomado la decisión de que quería marcharse y dejó claro que tenía tres favoritos: “Los que más me gustaban eran Ferchu, Manuel y Marcus”, afirmó, antes de explicar la decisión que había tomado.

“Me gustaría conoceros a los tres fuera, pero ahora no puedo elegir a ninguno de los tres. Me voy a ir sola”, declaró la tronista en ‘MyHyV’. Aseguró que no podía más, que no terminaba de sentirse cómoda y que eso le impedía ser ella misma con sus chicos.